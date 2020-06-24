-A +A
متابعة : إبراهيم علوي @i_waleeed22 مونتاج: نشمي @nashmiqq
كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة، جولاتها الميدانية عبر الدوريات الراجلة لرصد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من #كورونا، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.