كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة، جولاتها الميدانية عبر الدوريات الراجلة لرصد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من #كورونا، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. ملتيميديا الأربعاء 24 يونيو 2020 12:59 متابعة : إبراهيم علوي @i_waleeed22 مونتاج: نشمي @nashmiqq 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A متابعة : إبراهيم علوي @i_waleeed22 مونتاج: نشمي @nashmiqq كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة، جولاتها الميدانية عبر الدوريات الراجلة لرصد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من #كورونا، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.