وصف عدد من المواطنين في أبها ارتفاع الأسعار في أدوات الحلاقة بـ المبالغ فيه ملتيميديا الاثنين 22 يونيو 2020 01:51 رصد: توفيق الأسمري @TawfiqAlasmari 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A رصد: توفيق الأسمري @TawfiqAlasmari وصف عدد من المواطنين في أبها ارتفاع الأسعار في أدوات الحلاقة بـ المبالغ فيه، وقالوا بأنه استغلالاً لحاجة الناس في مواجهة فايروس كورونا، مناشدين وزارة التجارة بالتدخل السريع لمواجهة هذا الغلاء< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.