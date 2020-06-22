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رصد: توفيق الأسمري @TawfiqAlasmari
وصف عدد من المواطنين في أبها ارتفاع الأسعار في أدوات الحلاقة بـ المبالغ فيه، وقالوا بأنه استغلالاً لحاجة الناس في مواجهة فايروس كورونا، مناشدين وزارة التجارة بالتدخل السريع لمواجهة هذا الغلاء