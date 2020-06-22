وصف عدد من المواطنين في أبها ارتفاع الأسعار في أدوات الحلاقة بـ المبالغ فيه، وقالوا بأنه استغلالاً لحاجة الناس في مواجهة فايروس كورونا، مناشدين وزارة التجارة بالتدخل السريع لمواجهة هذا الغلاء