بحضور الأمير تركي بن طلال، دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم وإضافة ميزة نسبية للزراعة في عسير لسياحة العام الجاري وإقامة فعالية تتضمن سوق فواكه موسمي في شارع الفن.