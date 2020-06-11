دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم وإضافة ميزة نسبية للزراعة في عسير لسياحة العام الجاري وإقامة فعالية تتضمن سوق فواكه موسمي في شارع الفن ملتيميديا الخميس 11 يونيو 2020 18:13 رصد: خالد آل مريّح @Abowajan 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A رصد: خالد آل مريّح @Abowajan بحضور الأمير تركي بن طلال، دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم وإضافة ميزة نسبية للزراعة في عسير لسياحة العام الجاري وإقامة فعالية تتضمن سوق فواكه موسمي في شارع الفن.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.