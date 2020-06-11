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رصد: خالد آل مريّح @Abowajan
بحضور الأمير تركي بن طلال، دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم وإضافة ميزة نسبية للزراعة في عسير لسياحة العام الجاري وإقامة فعالية تتضمن سوق فواكه موسمي في شارع الفن.