عكاظ ترصد ضبط 40 كيلو معسل مجهول المصدر، و190 كيلو من مادة التبغ تستخدم في تصنيع المعسل ملتيميديا الجمعة 5 يونيو 2020 00:46 تقرير @i_waleeed22 تصوير @madeeny1 مونتاج @nashmiqq 0 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A تقرير @i_waleeed22 تصوير @madeeny1 مونتاج @nashmiqq عكاظ ترصد ضبط 40 كيلو معسل مجهول المصدر، و190 كيلو من مادة التبغ تستخدم في تصنيع المعسل تم العثور عليها بداخل سيارة بالقرب من أحد المحلات خلال جولة لأمانة #جدة متمثلة في بلدية خزام الفرعية.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.