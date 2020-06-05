عكاظ ترصد ضبط 40 كيلو معسل مجهول المصدر، و190 كيلو من مادة التبغ تستخدم في تصنيع المعسل تم العثور عليها بداخل سيارة بالقرب من أحد المحلات خلال جولة لأمانة #جدة متمثلة في بلدية خزام الفرعية.