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لقاء| إبراهيم علوي @i_waleeed22 تصوير| مديني عسيري @madeeny1
مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة الدكتور سالم الخامري يكشف لـ عكاظ عن عدد المساجد التي أقيمت بها صلاة الجماعة في المنطقة ما عدا العاصمة المقدسة.