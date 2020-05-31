مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة الدكتور سالم الخامري يكشف لـ عكاظ عن عدد المساجد التي أقيمت بها صلاة الجماعة في المنطقة ما عدا العاصمة المقدسة.