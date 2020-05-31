المساجد التي أقيمت بها صلاة الجماعة بمنطقة مكة ما عدا العاصمة المقدسة. ملتيميديا الاحد 31 مايو 2020 19:56 لقاء| إبراهيم علوي @i_waleeed22 تصوير| مديني عسيري @madeeny1 0 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A لقاء| إبراهيم علوي @i_waleeed22 تصوير| مديني عسيري @madeeny1 مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة الدكتور سالم الخامري يكشف لـ عكاظ عن عدد المساجد التي أقيمت بها صلاة الجماعة في المنطقة ما عدا العاصمة المقدسة.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.