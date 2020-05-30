أعلن وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ‏جاهزية مطارات المملكة لاستئناف الرحلات الداخلية من يوم غد الأحد، مؤكداً ‏أن جميع الرحلات الجوية الداخلية من وإلى ⁧‫جدة⁩ ستكون عبر الصالة الجديدة لمطار الملك عبدالعزيز لجميع شركات الطيران المحلية.



وشدد الجاسر على أن قطاع نقل الركاب على المستوى العالمي من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا وشهدنا انخفاض القدرة التشغيلية وانحصارها في رحلات الإجلاء ومبادرة عودة، وبدء الرحلات التشغيلية الداخلية وتزايدها خلال المرحلة القادمة يخلق نوعاً من التفاؤل بإذن الله لعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي.



وأوضح الجاسر أن الحكومة قدمت العديد من البرامج والمبادرات للتخفيف عن القطاع الخاص عموماً ومنها قطاع الطيران والنقل بشكل خاص وتم الإعلان عن هذه المبادرات، كما أن هناك متابعة مستمرة ومتواصلة ‏ما بين وزارة النقل والجهات المختصة ‏وشركات الطيران والطيران المدني وتتبع ما يستجد.



وأضاف الجاسر ‏لـ «عكاظ» شاهدنا اليوم تجهيزات والاستعدادات متكاملة لبدء ‏تشغيل الرحلات الداخلية ‏يوم غد الأحد ‏وهي تدعو للارتياح والتشغيل الآمن ‏وندعو العاملين والمسافرين للتقيد بالإجراءات الاحترازية ‏المعلنة والمبسطة والتي تحقق ‏بيئة آمنة للجميع.



وبين وزير النقل المهندس صالح الجاسر نقل كافة الرحلات ‏لشركات النقل الوطنية إلى الصالة رقم 1 في مطار الملك عبدالعزيز الجديد، كاشفاً عن تشغيل 100 رحلة داخلية يوم الأحد وارتفاعها تصاعدياً بعد ذلك.



وشدد الجاسر على وجود غرف عزل ‏داخل المطارات تشرف عليها الجهات الصحية وهي تعمل ضمن ‏منظومة متكاملة.



وكان وزير النقل المهندس صالح الجاسر قد قام بجولة على الصالة رقم 1 ‏في مطار جدة الدولي الجديد وتفقد الإجراءات الاحترازية ‏واستعدادات كافة الشركات والعاملين بالمطار، لاستقبال المسافرين يوم غد الأحد.



ورصدت عدسة «عكاظ» كافة الإجراءات الاحترافية والتي شملت كاميرات حرارية وإيقاف أجهزة البيع الذاتي واستخراج بطاقة صعود الطائرة ‏والاعتماد على الوسائل ‏التقنية الحديثة ‏عبرالتطبيقات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى إجراء عمليات التعقيم بكافة أجزاء المطار وعمل تنظيمات خاصة في المقاعد وتوفير مساحة تباعد بين المسافرين وإجراءات صعودهم للطائرة أو نزولهم بآليات منظمة.

وتم تجهيز خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، حيث سيتم بشكل تدريجي التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.