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تقرير: إبراهيم علوي @i_waleeed22 تصوير: مديني عسيري @madeeny1 مونتاج : نشمي @nashmiqq
وزير النقل لعكاظ : مطاراتنا جاهزة وندعو الجميع التقييد بالإجراءات الاحترازية والصحية