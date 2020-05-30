وزير النقل لعكاظ : مطاراتنا جاهزة وندعو الجميع التقييد بالإجراءات الاحترازية والصحية ملتيميديا السبت 30 مايو 2020 17:33 تقرير: إبراهيم علوي @i_waleeed22 تصوير: مديني عسيري @madeeny1 مونتاج : نشمي @nashmiqq 10 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A تقرير: إبراهيم علوي @i_waleeed22 تصوير: مديني عسيري @madeeny1 مونتاج : نشمي @nashmiqq وزير النقل لعكاظ : مطاراتنا جاهزة وندعو الجميع التقييد بالإجراءات الاحترازية والصحية< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.