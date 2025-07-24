كشف استطلاع لـ«عكاظ»، حول سلوك المستهلكات في قطاع التجميل وجود تفاوت ملحوظ في معدل الإنفاق الشهري بين الفئات العمرية.

وأظهرت النتائج أن المراهقات ينفقن ما بين 300 إلى 500 ريال شهرياً على مستحضرات التجميل، مع تركيزهن على المنتجات الأساسية مثل العناية بالبشرة والمكياج الخفيف.

فيما تنفق النساء الأكبر سناً، ما بين 700 و1500 ريال شهرياً، ويشمل ذلك مستحضرات العناية المتقدمة والعطور والمكياج الفاخر.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف الأولويات والقدرة الشرائية بين الفئتين، إلى جانب تزايد الوعي الجمالي والرغبة في الاستثمار بروتين متكامل للعناية بالجمال لدى النساء البالغات.

وتشير هذه النتائج إلى نمو واضح في سوق مستحضرات التجميل، مما يوفّر فرصة للعلامات التجارية لتطوير منتجات تستهدف كل فئة بما يتناسب مع اهتماماتها وسلوكها الاستهلاكي.