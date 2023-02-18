كشفت الأبحاث أن أقل من نصف الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، يمكنهم التعرف بشكل صحيح على أيٍّ من العلامات التحذيرية الرئيسية للسرطان لدى الشباب، لذا لا بد من التعرف على هذه العلامات لاكتشاف المرض في بدايته، وعلاجه في الوقت المناسب.
في ما يلي أهم المؤشرات التي قد تدل على الإصابة بالسرطان لدى الشباب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية بحسب AE24:
تغيرات في الثدي
الشامات
تغير الوزن
التعب المتكرر
الألم المحدد المستمر
في ما يلي أهم المؤشرات التي قد تدل على الإصابة بالسرطان لدى الشباب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية بحسب AE24:
تغيرات في الثدي
الشامات
تغير الوزن
التعب المتكرر
الألم المحدد المستمر