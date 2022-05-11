5 أمور يُنصح بها المصابون بالثعلبة

تُعتبر الثعلبة من أشهر الحالات الجلدية التي تتسبب في تساقط الشعر، ولأن الحصول على شعر قوي وصحي من أهم الأمور بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء، يبحث مصابو الثعلبة عن أفضل الطرق لعلاجها، ويتوقف ذلك على عدة عوامل أبرزها السن، كمية الشعر المفقودة، مكان فقدان الشعر، كما أنه لا يوجد علاج واحد بعينه يناسب الجميع، حيث يتطلب علاج الثعلبة تجربة عدة طرق مختلفة للوصول لأفضل طريقة مناسبة، ولكن ينصح الأطباء باتباع 5 أمور لمن أصيبوا بالثعلبة بحسب dailymedicalinfo:- وضع واق تحت الشمس- استخدام القبعات والأوشحة- استخدام مرهم الأنف- ارتداء نظارات الشمس- الالتزام بالأدوية المصروفة