خلصت دراسة حديثة إلى أن الجسم لن يكون قادرا على اكتساب مناعة ضد متحور فايروس كورونا المعروف باسم «أوميكرون» من دون الحصول على جرعة «معززة» إضافية من اللقاحات، لا سيما «فايزر» و«موديرنا».

ولا تنتج لقاحات كورونا أجساما مضادة قادرة على التعرف على المتحور «أوميكرون» الذي يحتوي على 34 طفرة على بروتين «سبايك» ليست موجودة في السلالة الأصلية لفايروس كورونا، ويعتقد العلماء أن هذه الطفرات قد تكون مسؤولة جزئيا عن الانتشار السريع للمتحور «أوميكرون» في أنحاء العالم.

والأفراد الذين تلقوا 3 جرعات من لقاح فايزر أو لقاح موديرنا كان لديهم تحييد كبير جدا ضد «أوميكرون» إذ تولد الجرعة المعززة أجساما مضادة تستهدف مناطق بروتين «سبايك» الشائعة في جميع أشكال فايروس كورونا.