• حقائق عن الجمل.. لا تجدها في حيوان آخر:

- يمتلك رأسا متوسط الحجم ذا شكل مستطيل، كما يمتلك عينين واسعتين بأهداب طويلة وكثيفة

- يمتلك أرجلا قوية وطويلة تعمل على رفع جسمه عن حرارة الرمال

- يستطيع الجمل قطع مسافة قد تصل إلى 40 ميلا في الساعة

- يمتلك الجمل حاسة سمع قوية جدا

- قدم الجمل تتكون من إصبعين يتباعدان عن بعضهما، وعندما يلامس الجمل الأرض والرمال يكون قادرا على الثبات والتحرك بكل سهولة في الرمال وعدم الغرز فيها

- حليب الإبل له فوائد صحية كبيرة جدا وعناصر غذائية مهمة لجسم الإنسان منها الحديد والفيتامينات والمعادن

- الجمل يمتلك أسنانا قوية جدا وحادة، مبطنة من الداخل لكي يستطيع أن يمضغ الأشواك الجافة

- يعرف الجمل باسم «سفينة الصحراء» وذلك لقدرته على السير وسط رمال الصحراء