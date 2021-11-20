حقائق مثيرة للاهتمام عن العقرب:
- جميع أنواع العقارب سامة، ولكن فقط هناك نحو 30 إلى 40 نوعا منها لديها السموم الكافية لقتل إنسان
- العقرب الأم يمكن أن تهاجم صغارها العقارب عندما لا يوجد أمامها أي نوع آخر من الطعام
- العقرب لا يمضغ الطعام، ولكنه يعمل على تذويب أنسجة فريسته بالعصائر الهضمية وامتصاص العناصر الغذائية
- سم العقرب لديه الخصائص التي يمكن بها علاج أمراض القلب وحتى بعض أنواع من أمراض السرطان
- يصل متوسط العمر المتوقع لبعض الأنواع من العقارب إلى 20 عاما
- تمتص بشرة العقرب الضوء فوق البنفسجي وتعكسه كضوء مرئي