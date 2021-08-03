اختراق حسابك في «واتساب» لا يلحق الضرر بك فحسب، فـ«الهاكرز» يستولون على جهات اتصالك أيضا، ما يتوجب حماية نفسك والآخرين بعدة خطوات:

• ثبت الحساب وأزله من الهاتف عدة مرات بأوقات مختلفة طوال اليوم للتشويش

• ابعث رسالة للدعم الفني عبر Support@whatsapp.com وذكر النص التالي في الطلب (مع ذكر كلمة «مسروق» أو «مفقود»): «يرجى تعليق عمل الحساب» وذكر رقم الهاتف بصيغة ×××××××9665+

• أبلغ جهات الاتصال واطلب منهم عدم الرد على أي رسائل واردة

عادة ما يرسل «واتساب» رمزا للتحقق من 6 أرقام، وفي حال عدم وصوله إليك فاعلم أن حسابك بات مخترقا، وسيصبح لديك 30 يوما لاستعادة ملفاتك وإلا ستحذف نهائيا من النسخة الاحتياطية



لقراءة الموضوع كاملا.. من هنا