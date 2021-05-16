أوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك 4 أنواع من اللقاحات المضادة للفايروسات، هي: لقاحات الفايروسات المعطلة أو الضعيفة، اللقاحات القائمة على البروتين، لقاحات النواقل الفايروسية، لقاحات الحمض النووي الريبي والحمض النووي، وتفصيلها كما يلي:

1- لقاحات الفايروسات المعطلة أو الضعيفة

تستخدم شكلا غير فعال من الفايروس لا يسبب المرض، ولكنه يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفايروس في المستقبل

2- اللقاحات القائمة على البروتين

جزء من بروتين فايروس كورونا، يقوم بتحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة.

3- لقاحات النواقل الفايروسية

تستخدم فايروسا تم تصميمه معمليا، لا يسبب المرض ولكن ينتج بروتينات فايروس كورونا التي تحفز استجابة جهاز المناعة

4- لقاحات الحمض النووي الريبي والحمض النووي

طريقة جديدة تعطي تعليمات للخلايا لبناء بروتين يحفز الاستجابة المناعية بأمان