اعتادت معدة الإنسان خلال شهر رمضان على تناول وجبتين، هما وجبتا الإفطار والسحور، الأمر الذي يختلف تماما في أيام عيد الفطر، حيث يتم تناول الكعك والبسكويت وغيرهما من الأطعمة، مما يسبب الشعور بالتخمة، لذلك نستعرض خلال السطور القادمة بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب هذه المشكلة

1- عليك عزيزي القارئ تثبيت مواعيد الوجبات التي تتناولها على مدار اليوم

2- لا تحتفل في العيد بشراء الأطعمة السريعة وتناولها، لأنك بهذه الطريقة تدمر معدتك وجهازك الهضمي

3- ابتعد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات

4- تناول الأطعمة غير الصحية بعد رمضان يتسبب بإصابتك بارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم، والسكر، وارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب تجنبها.

5- تناول 3 لترات من السوائل على مدار اليوم لتجنب إصابتك بالجفاف

6- الرياضة من أهم الأمور التي يجب عليك ممارستها بعد رمضان