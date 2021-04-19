بين الأمور الدينية.. والطعام.. والتسوق والسفر.. ومشاهدة البرامج.. من أنت في رمضان؟
ينقسم الجمهور في رمضان إلى 5 أقسام
الأمور الدينية:
يتواصلون مع الأمور الدينية عبر الإنترنت عن طريق البحث عن مواضيع تبدأ من تفسير القرآن وتنتهي بالعمرة
محبو الطعام:
يبحثون عن وصفات للسحور والفطور، إضافة إلى معلومات عن المطاعم.
المتسوقون:
يحبون البحث عن آخر صيحة للموضة في رمضان والعيد، إضافة للهدايا للأحبة
المسافرون:
يبحثون عن كل ما يتعلق بالرحلة عبر الإنترنت، خصوصا عند التحضيرات للسفر أثناء العيد.
مشاهدو البرامج:
يحبون الإعلانات والألعاب والمحتوى الذي يتم بثه، ومعظم مشاهداتهم تتم عبر الجوال.