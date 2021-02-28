واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية

• التعداد:

3956 طالبا وطالبة، في 27 جامعة حكومية، 52.1 من الذكور و47.9% من الإناث

• التخصصات الغالبة:

التخصصات النظرية (شريعة، قانون، اقتصاد)

• الجامعات الأعلى قبولا:

- جامعة الملك عبدالعزيز (1067 طالبا وطالبة)

- جامعة الملك سعود (326 طالبا وطالبة)

- جامعة طيبة (323 طالبا وطالبة)

- جامعة الملك فيصل (414 طالبا وطالبة)

• الإعاقات الأعلى التحاقا:

- إعاقات بصرية (31% من جملة المنتسبين)

- إعاقات حركية (26.2% من جملة المنتسبين)

• التوظيف:

- 211 كادرا من ذوي الإعاقة في 27 جامعة

- 107 في جامعة الملك سعود

15- في جامعة الملك عبدالعزيز

• سيكون من أولويات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة زيادة نسبة القبول في الجامعات

• العمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي أمر ضروري لتشارك الخبرات وآليات القبول

• يجب أن يبدأ العمل المشترك بين مؤسسات التعليم الجامعي من محطة بوابات القبول