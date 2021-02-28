واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية
• التعداد:
3956 طالبا وطالبة، في 27 جامعة حكومية، 52.1 من الذكور و47.9% من الإناث
• التخصصات الغالبة:
التخصصات النظرية (شريعة، قانون، اقتصاد)
• الجامعات الأعلى قبولا:
- جامعة الملك عبدالعزيز (1067 طالبا وطالبة)
- جامعة الملك سعود (326 طالبا وطالبة)
- جامعة طيبة (323 طالبا وطالبة)
- جامعة الملك فيصل (414 طالبا وطالبة)
• الإعاقات الأعلى التحاقا:
- إعاقات بصرية (31% من جملة المنتسبين)
- إعاقات حركية (26.2% من جملة المنتسبين)
• التوظيف:
- 211 كادرا من ذوي الإعاقة في 27 جامعة
- 107 في جامعة الملك سعود
15- في جامعة الملك عبدالعزيز
• سيكون من أولويات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة زيادة نسبة القبول في الجامعات
• العمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي أمر ضروري لتشارك الخبرات وآليات القبول
• يجب أن يبدأ العمل المشترك بين مؤسسات التعليم الجامعي من محطة بوابات القبول