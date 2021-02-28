أطلق موقع يوتيوب خاصية أطلق عليها «تجارب خاضعة للإشراف» وهي مجموعة من القيود التي تسمح للآباء بالتحكم بشكل أفضل في المحتوى الذي يشاهده أطفالهم وفقا لأعمارهم.

ويمنح حساب قوقل الخاضع لإشراف الوالدين، الاختيار من بين ثلاثة إعدادات للأطفال، وهي:

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يذكر أن هذه الإعدادات ترتبط عموما بالتقييمات العمرية، حيث تم تعيين الأول على من يبلغون 9 سنوات فما فوق، والثاني بدءا من سن 13 فما فوق، والثالث يحتوي على جميع مقاطع الفيديو تقريبا على يوتيوب، باستثناء المحتوى المقيد بالفئة العمرية.