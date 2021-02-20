يقترح خبراء الطاقة 5 خطوات بسيطة لخفض فاتورة الكهرباء بنسبة 15%، أهمها الاعتماد على الإضاءة الموفرة بلمبات «الليد» ما يستوجب تغيير جميع لمبات المنزل، إذ إن عمر اللمبة الموفرة يصل إلى 20 ألف ساعة بكمية طاقة 20 وات، ويؤكد جهاز حماية المستهلك المصري أن الاعتماد على الضوء الطبيعي نهارا، أحد أهم أسباب توفير الطاقة، مع إغلاق الإنارة في الأماكن غير المستخدم، وعدم ترك الأجهزة على وضعية «ستاند باي» كونها تستهلك كمية من الكهرباء، وإغلاق أبواب الغرف والستائر لتقليل استهلاك التبريد، وإطفاء المكيفات عند مغادرة المنزل، وتظليل النوافذ للحماية من حرارة الشمس صيفاً، والاستعانة بالمايكروويف بدل الفرن الكهربائي.

1 - غير لمبات المنزل إلى الموفرة «الليد»

2 - اعتمد على الضوء الطبيعي نهاراً

3 - إغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة

4 - ظلل النوافذ لحجب أشعة الشمس صيفاً

5 - استعن بالمايكروويف بدل الفرن الكهربائي