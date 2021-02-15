تشير الدراسات إلى أن أغلب النساء يعانين من نقص دهون أوميغا 3، ما يصيبهن بأعراض تصل إلى أمراض القلب، وهنا 5 علامات تحذرك: جسمك ينقصه «أوميغا3» هي: جفاف البشرة، تقشر وهشاشة الأظافر، آلام المفاصل والإرهاب، الأرق وقلة التركيز، التهاب فروة الرأس



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