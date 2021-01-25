إذا كنت مهتما بحماية خصوصيتك في المراسلة أو التصفح أو الإيميلات.. فإليك أفضل 5 تطبيقات، وهي كالتالي:

«Signal»: أفضل تطبيقات المراسلة، إذ يوفر لمحادثاتك النصية والصوتية والفيديو حماية خصوصية بنسبة 100%

«TOR»: يساعدك متصفح TOR على إخفاء هويتك عند تصفح الويب، وهو مناسب للأعمال شديدة السرية

«DuckDuckGo»: يحمي من التتبع ولا يدعم المزامنة أو تثبيت الإضافات

«ProtonMail»: بريد إلكتروني يشفر الرسائل قبل إرسالها ثم يدمرها بمجرد قراءتها

«Haven»: يحول الهاتف إلى كاميرا مراقبة للمنزل، تكشف الحركة والصوت والاهتزاز والضوء