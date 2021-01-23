نشرت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح حول كيفية التعامل مع حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في أماكن العمل، إذ نصحت بضرورة تنظيف جميع الأسطح التي لامسها الموظف المصاب والمناطق التي استخدمها، مثل المراحيض، ومقابض الأبواب، والهواتف) وكذلك إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية للتقليل من مخاطر الانتشار، ويجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقال عدوى «كوفيد-19» إلى زملائهم العاملين، وأيضا الحرص على عدم حضور الموظف المريض إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عبر الهاتف.