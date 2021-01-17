5 شائعات عن التغذية السليمة.. لا تصدقها ملتيميديا الاحد 17 يناير 2021 19:53 0 مشاهدة -A +A إليك 5 شائعات عن التغذية السليمة.. لا تصدقها، وهي كالتالي: • المكملات الغذائية تحرق الدهون • قلة السعرات الحرارية تخفض الوزن • منع تناول الكربوهيدرات يحسن الصحة • تناول 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات • العصير بديل صحي للفاكهة الطازجة< Previous PageNext Page > شائعات التغذية التغذية السليمة المكملات الغذائية السعرات الحرارية الوزن الكربوهيدرات الصحة طب الطب الوجبات العصير الفاكهة الطازجة الشائعات عكاظ عكاظ تهتم