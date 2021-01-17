إليك 5 شائعات عن التغذية السليمة.. لا تصدقها، وهي كالتالي:

• المكملات الغذائية تحرق الدهون

• قلة السعرات الحرارية تخفض الوزن

• منع تناول الكربوهيدرات يحسن الصحة

• تناول 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات

• العصير بديل صحي للفاكهة الطازجة