انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، واستكمالا لاستراتيجيتها الداعمة للسعوديات المتميزات، وإبراز إنجازاتهن، تطلق مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر عددها الثاني من مجلة «سعوديات»، والذي تعكس من خلاله أنوار التحولات وأطوار المسارات التي تسير بها السعوديات واثقات متألقات، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، المصادف اليوم 8 مارس من كل عام. واستهل العدد، ببروفايل لسيدة الوطن الدكتورة لطيفة الشعلان وجزء من مسيرة عطرة وعطاء لا ينتهي، تبعته أحرف لصديقة المجلة الدائمة الأميرة دعاء بنت محمد، ثم تناولت في ملف الدراسات قصة أول مؤرخة للأزياء السعودية طاهرة السباعي، تلاها ملف إبداعي بأرقام ومعلومات للمحررة العكاظية مدى الرحيلي.
وبحوار فني استثنائي، انفردت «سعوديات» بكلمات نجمة العدد الأديبة الكبيرة انتصار العقيل، كما فتحت المجلة ملفات ثقافية وقانونية، جالت عبرها في قصص نجاح السعوديات، والتطورات العدلية في حياة حواء، وأبرز الإصدارات الأولى للكتب العربية والإقليمية، فيما أضاءت صفحاتها أحرف كتاب «عكاظ» المميزين، هيلة المشوح في زاوية صوتها، والكاتب العكاظي طارق الحميد في زاويته «صوته». والتقت المجلة في مساحة أمومة مع برفيسورة الطفولة الدكتورة سارة العبدالكريم، تلاها ملف متنوع عن صحة المرأة مع شذرات للثقافة والأزياء وجولة رياضية، توجتها قصة نجاح ورسائل سفيرات الوطن والسلام.
في هذا العدد، ستتعرف على باقة كبيرة من سعوديات سطرت سجلاتهن بالنور والإبداع، فيما تنتظر «عكاظ» من قرائها استمرار التواصل لسماع قصصهم وآرائهم وأخبارهم التي سترى النور عبر هذه المجلة، فهي منهم ولهم.
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وبحوار فني استثنائي، انفردت «سعوديات» بكلمات نجمة العدد الأديبة الكبيرة انتصار العقيل، كما فتحت المجلة ملفات ثقافية وقانونية، جالت عبرها في قصص نجاح السعوديات، والتطورات العدلية في حياة حواء، وأبرز الإصدارات الأولى للكتب العربية والإقليمية، فيما أضاءت صفحاتها أحرف كتاب «عكاظ» المميزين، هيلة المشوح في زاوية صوتها، والكاتب العكاظي طارق الحميد في زاويته «صوته». والتقت المجلة في مساحة أمومة مع برفيسورة الطفولة الدكتورة سارة العبدالكريم، تلاها ملف متنوع عن صحة المرأة مع شذرات للثقافة والأزياء وجولة رياضية، توجتها قصة نجاح ورسائل سفيرات الوطن والسلام.
في هذا العدد، ستتعرف على باقة كبيرة من سعوديات سطرت سجلاتهن بالنور والإبداع، فيما تنتظر «عكاظ» من قرائها استمرار التواصل لسماع قصصهم وآرائهم وأخبارهم التي سترى النور عبر هذه المجلة، فهي منهم ولهم.
لتصفح العدد كاملا.. من هنا