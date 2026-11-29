• الخدمات الجديدة تجمع بين الاستشارات الضريبية والتمثيل القانوني لدعم العملاء في المنازعات الضريبية

• تعيين منصور الجدعاني شريكاً قانونياً مرخصاً لقيادة قطاع تسوية المنازعات الضريبية، بما يعزز من الكفاءات الوطنية في فريق ألفاريز آند مارسال

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية، والمعروفة بنهجها القائم على تحقيق النتائج بقيادة خبراء متمرسين، عن توسيع نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية من خلال استحداث قطاع لخدمات تسوية المنازعات الضريبية. ويجمع هذا التوسع بين الاستشارات الضريبية والتمثيل القانوني، بما يوفر للعملاء دعماً متكاملاً عبر مختلف مراحل تسوية المنازعات الضريبية.

وسيتولى منصور الجدعاني قيادة هذا القطاع بصفته شريكاً قانونياً مرخصاً ومسؤولاً عن خدمات تسوية المنازعات الضريبية، مستنداً إلى خبرة واسعة في الاستشارات الضريبية وتسوية المنازعات، اكتسبها من خلال مسيرته المهنية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وديلويت الشرق الأوسط، وعدد من مكاتب المحاماة الرائدة في المملكة. وإلى جانب خبرته المهنية، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الزكاة والضرائب في المملكة، وعضو مجلس إدارة الفرع السعودي للرابطة المالية الدولية (International Fiscal Association). وتعزز هذه الخطوة من قدرات الخدمات الضريبية لدى ألفاريز آند مارسال في المملكة، وتوسع نطاق ما تقدمه من خدمات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات ضريبية وقانونية متكاملة، في ظل التطور المستمر للبيئة الضريبية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية.

فمع استمرار التحول الاقتصادي في المملكة، أصبحت الاعتبارات الضريبية تؤدي دوراً متزايد الأهمية في قرارات الاستثمار والصفقات والعمليات التشغيلية. وفي هذا السياق، باتت الشركات تحتاج إلى استشارات تجمع بين المعالجة الفنية للمسائل الضريبية والأسس القانونية التي تستند إليها، إضافةً إلى الأدلة المؤيدة لها، وآثارها التجارية. ويتيح الجمع بين هذه القدرات لألفاريز آند مارسال دعم العملاء عبر مختلف مراحل التعامل مع المسائل الضريبية، بدءاً من الاستشارات الضريبية والتعامل مع الجهات التنظيمية، وصولاً إلى تسوية المنازعات والتقاضي.

وتركز الخدمات المستحدثة على ثلاثة مجالات رئيسية:

• المنازعات الضريبية والتمثيل القانوني: دعم العملاء في جميع مراحل المنازعات الضريبية، بما يشمل عمليات التدقيق التي تجريها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والاعتراضات، وإجراءات التسوية، والتقاضي، والتمثيل أمام الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الزكوية والضريبية في المملكة.

• استشارات السياسات والتشريعات الضريبية: تقديم المشورة بشأن التشريعات المقترحة، وتفسير الأنظمة واللوائح الضريبية، والمشاركة في المشاورات، والمساهمة في تصميم السياسات الضريبية وتنفيذها.

• الاستشارات الضريبية والقانونية المتكاملة: تقديم الدعم في المسائل الضريبية المعقدة والصفقات والترتيبات التجارية، بما يشمل تحديد المعالجة الضريبية والمراكز القانونية، وإعداد طلبات القرار التفسيري ومستنداتها الثبوتية، والحد من مخاطر نشوء المنازعات الضريبية.

وقال فهد بن فارس، المدير العام لدى ألفاريز آند مارسال في المملكة العربية السعودية: «مع تزايد تعقيد المنازعات الضريبية، أصبح من الضروري أن تنظر الشركات إلى المعالجة الفنية للمسائل الضريبية والأسس القانونية التي تستند إليها بصورة متكاملة. ويتطلب ذلك فهماً دقيقاً للوقائع، وإعداد الأدلة والمستندات المناسبة، ووضع إستراتيجية واضحة منذ المراحل الأولى».

وأضاف: «من خلال الجمع بين الاستشارات الضريبية والتمثيل القضائي، يمكننا دعم العملاء في مختلف مراحل تسوية المنازعات الضريبية، بدءاً من التعامل الأولي مع الجهات التنظيمية وصولاً إلى التسوية أو التقاضي عند الحاجة. ونركز على تقديم استشارات عملية وتمثيل قانوني فعّال، بقيادة كفاءات وطنية تجمع بين فهم البيئة التنظيمية في المملكة والخبرة العملية بالتحديات التجارية التي تواجه الشركات.»

وسيتولى تقديم الخدمات المستحدثة فريق مؤلف من نخبة الكفاءات الوطنية، يجمع بين المعرفة بالأنظمة واللوائح المحلية والخبرة القضائية من جهة، وخبرات ألفاريز آند مارسال الراسخة في الاستشارات الضريبية من جهة أخرى. كما يمكن للفريق الاستفادة من خبرات الشركة الأوسع في المجالات المالية والتقييم والتحقيقات المالية، إلى جانب خبراتها المتخصصة في مختلف القطاعات، عندما تستدعي طبيعة المسألة دعماً متعدد التخصصات.

ويأتي هذا التوسع في أعمال قطاع الضرائب القائم لدى ألفاريز آند مارسال في المملكة بعد انضمام محامٍ سعودي مرخص وتسجيل الشركة كمنشأة قانونية لدى الهيئة السعودية للمحامين. وستركز الخدمات المستحدثة تحديداً على خدمات تسوية المنازعات الضريبية، بما يتيح للعملاء -عند الحاجة- الحصول على دعم متكامل يجمع بين الاستشارات الضريبية وتسوية المنازعات.