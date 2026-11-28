انتُخبت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، لرئاسة شبكة السلامة والصحة المهنية (OIC-OSHNET) التابعة لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الاجتماع السنوي للشبكة الذي عُقد في 23 نوفمبر 2026م بعنوان «نحو أولويات مشتركة في مجال السلامة والصحة المهنية»، بمشاركة الدول الأعضاء ومنظمات دولية وإقليمية بارزة، من بينها منظمة العمل الدولية (ILO).

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عبدالله الدايل، اعتماد الترتيبات الحوكمية والتشغيلية للشبكة، وانتخاب ماليزيا والسنغال نائبين للرئيس، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في الدول الأعضاء.

ويعكس انتخاب المملكة لرئاسة الشبكة مكانتها ودورها المتنامي في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، امتداداً لجهودها في تطوير التشريعات والمبادرات الوقائية، ورفع مستويات الامتثال، وتعزيز سلامة العاملين وصحتهم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكدت المملكة خلال مشاركتها أهمية توفير بيئات عمل آمنة وصحية، مستعرضةً أبرز جهودها في تطوير المنظومة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز دور المجلس الوطني في تنظيم وتنسيق الجهود ذات العلاقة، إلى جانب إسهاماتها الإقليمية، وفي مقدمتها الإطار الإستراتيجي الخليجي للسلامة والصحة المهنية (2025-2030).

ومن المنتظر أن تسهم رئاسة المملكة للشبكة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحديد الأولويات المشتركة، وتطوير المبادرات الوقائية وبرامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير الأنظمة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحسين بيئات العمل.