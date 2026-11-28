قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مهربي المخدرات ومروجيها بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مشيراً إلى أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.