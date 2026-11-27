احتفت وزارة الداخلية بتخريج الدفعة الثانية من منسوبيها ومنسوباتها، وعددهم (49) خريجاً من منسوبيها ومنسوباتها، من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، وذلك ضمن حفل التخرج السادس عشر للجامعة، وبحضور الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مستشار وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية المكلف.

ويأتي ذلك ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير وزارة الداخلية لتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال التقنيات الناشئة لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتطوير القدرات المهنية والتقنية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة بالتقنية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ويدعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات الأمنية، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار بجودة عالية.

ويأتي برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) التي تعد من أفضل الجامعات في علوم الذكاء الاصطناعي.