صدر قرار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بتشكيل اللجنة التوجيهية للتعليم التنموي بالمنطقة، برئاسة الأمير، وعضوية كل من وكيل إمارة المنطقة، ورئيس جامعة الجوف، ومدير عام التعليم بالمنطقة، وأمين المنطقة، والرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الجوف، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وأمين عام اللجنة الدكتور عبدالله بن عوض الجابر، وممثلات قطاع الأعمال: نورة بنت محمد الدرعان، ومنى بنت عبدالمحسن الكريع، وفاطمة بنت عبدالقادر الزيلعي.

كما صدر قرار بإعادة تشكيل لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة، والمكونة من مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة الجوف زياد بن عبدالرحمن البليهد، والدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني، والدكتورة آيات بنت عبدالعزيز حمزة، والدكتورة أمل بنت يوسف الوسم، والدكتور ضيف الله بن مقحم العتيبي، وأم كلثوم بنت ضيف الله الرويلي، ومرزوقة بنت مصلح الحربي، وعساف بن حمدان البنيه، ورشا بنت محمد الضلي مقررةً للجنة.

وأوضحت إمارة المنطقة أن اللجنة التوجيهية للتعليم التنموي تهدف إلى تلبية الاحتياجات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية للطلاب والأسر الأشد حاجةً، ودعم المدارس الأولى بالرعاية، من خلال تكامل جهود الجهات الحكومية، وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي وتمكينهما من أداء دورهما التنموي في منظومة التعليم، فيما تهدف لجنة شؤون الأسرة إلى معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة، وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع، ودعم قدرتها على رعاية أبنائها وتنشئتهم وفق القيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، وذلك في إطار اهتمام أمير منطقة الجوف وحرصه على كل ما يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع بالمنطقة.