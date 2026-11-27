عقدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، في إسلام آباد بتاريخ 27 نوفمبر 2026.

واستعرضت اللجنة تطورات الوضع الأمني الإقليمي، وأكدت مجدداً عزم الدول الثلاث على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وجددت الدول التزامها بمبادئ اتفاقية مكة للدفاع المشترك وأهدافها، بما في ذلك الدفاع الجماعي، والتضامن المتبادل، واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه.

واستعرضت اللجنة نتائج اجتماعها الأول الذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس 2026، واجتماعها الطارئ الذي عُقد في الرياض في 5 أكتوبر 2026، والتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماعين، لا سيما ما يتعلق بإرساء الأطر المؤسسية للحلف، والتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، وفقاً للتشريعات الوطنية.

وأشادت اللجنة بوتيرة التقدم المحرز نحو إنشاء الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية وتفعيل عملها، وأكدت أهمية دورها في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق الفعّال للحلف.

كما استعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية الجارية، واتفقت على مواصلة المشاورات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود خفض التصعيد للتوترات الإقليمية، وتشجيع تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية.

وجددت اللجنة بشدة إدانتها للهجمات الحوثية الغاشمة والمتواصلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، وجددت تأكيدها على عزم الدول مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقاً لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأكدت الدول مجدداً التزامها بتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتطوير التقني المشترك والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز القدرات والتنسيق الجماعي لقواتها المسلحة، ويعالج المخاوف الأمنية المشتركة بما يحقق السلام والأمن في المنطقة.