مع انخفاض درجات الحرارة في مدينة أبها ومحافظات سراة عسير، اتجهت بوصلة الأهالي نحو مشاتي تهامة، بحثاً عن الدفء والأجواء المعتدلة، لتتحول محافظاتها ومراكزها الساحلية إلى وجهة سياحية مفضلة خلال إجازة الخريف. ويبرز شاطئ الشقيق بوصفه إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب آلاف الزوار من مختلف محافظات عسير الذين يفضلون قضاء إجازاتهم على امتداد الساحل والاستمتاع بالأجواء الدافئة وإطلالة البحر. وشهد الشاطئ توافد أعداد كبيرة من الأسر والعائلات والشباب في مشهد يعكس أهمية مشاتي تهامة باعتبارها متنفساً شتوياً لأهالي المرتفعات، ووجهة سياحية تتجدد فيها الحركة مع كل موسم تنخفض فيه درجات الحرارة في السراة. وتسهم الإجازات المدرسية وعطل نهاية الأسبوع في موسم الشتاء تحديداً، في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وسط إقبال كبير على المطاعم والمرافق والخدمات السياحية، ما يعزز أهمية تطوير المواقع الساحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار، كما تمثل هذه الحركة السياحية فرصة لتعزيز الاستثمار في الواجهات البحرية، وتوفير المزيد من المرافق الترفيهية والخدمات العائلية بما يتناسب مع حجم الإقبال المتزايد على الشقيق ومشاتي تهامة.