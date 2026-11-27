كشفت لائحة شؤون القضاة الوظيفية، التي نشرتها جريدة أم القرى اليوم، عن حزمة من الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية للقضاة، شملت عطلة قضائية مدتها 45 يوماً لقضاة المحاكم، وإجازة سنوية لمدة 36 يوماً لغيرهم، إلى جانب بدل سكن سنوي يعادل ثلاثة رواتب في حال عدم توفير السكن من جهة العمل.

وأقرت اللائحة صرف ما يعادل ثلاثة رواتب للقاضي عند تعيينه لأول مرة، ومكافأة قدرها 40 ألف ريال بعد اجتياز فترة التجربة، فضلاً عن مكافأة أداء سنوية تصل إلى أربعة رواتب لمن يُكلف بأعمال أو مهمات إضافية بقرار من المجلس، ومكافأة نهاية خدمة تعادل عشرة رواتب في حالات محددة، وأربعة رواتب عند التقاعد المبكر.

وتضمنت المزايا المالية صرف راتبين عند النقل إلى مقر عمل خارج مقر الإقامة، إضافة إلى بدلات الانتداب وتذاكر السفر وفق الضوابط المقررة، فيما خصصت مزايا إضافية لشاغلي بعض المناصب القضائية، تشمل توفير سيارة بقيمة 250 ألف ريال كل أربع سنوات لنائب رئيس أو رئيس محكمة استئناف، مع سائق ووقود وصيانة، وبدل خدمة هاتفية قدره ألف ريال شهرياً.

74 مادة لتنظيم المسار الوظيفي

وتتكون اللائحة من 74 مادة تنظم المسار الوظيفي للقضاة في المملكة، بدءاً من الاستقطاب والتعيين والترقية، مروراً بالحقوق والواجبات والإجازات والتدريب والابتعاث، وانتهاءً بأحكام الاستقالة وانتهاءً الخدمة، على أن يبدأ العمل بها بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها.

وأتاحت اللائحة استقطاب الكفاءات المميزة من خريجي الثانوية العامة وطلاب كليات الشريعة وأصحاب الخبرات النظيرة، من خلال برنامج "استقطاب الكفاءات القضائية"، وحددت مهلة 30 يوماً لمباشرة القاضي المعين حديثاً، و15 يوماً للقاضي المرقّى، مع جواز سحب قرار التعيين أو الترقية عند عدم المباشرة دون عذر مشروع.

وحددت ضوابط المفاضلة في الترقيات وفق الأقدمية في الدرجة، ثم الأقدمية في السلك القضائي، فالأكفأ، ثم الأكبر سناً، كما وضعت موانع للترقية، من بينها انخفاض تقويم الكفاية عن مستوى "متوسط" في آخر تقريرين، وبعض حالات الابتعاث والإجازات والانقطاع عن العمل والإيقاف أو المحاكمة التأديبية.

دوام مرن وإجازات ورعاية صحية

وفي تنظيم العمل، أجازت اللائحة تطبيق الدوام المرن يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً وفق الضوابط، مع إمكانية تعديل بداية الدوام بما لا يتجاوز ساعتين، بما يراعي طبيعة العمل القضائي ومتطلباته.

كما نظمت الإجازات المرضية التي قد تصل إلى سنتين خلال أربع سنوات خدمة، وفق مدد ونسب استحقاق محددة، إلى جانب إجازة طارئة تصل إلى عشرة أيام سنوياً، وإجازات دراسية واستثنائية وفق الأحكام المنظمة، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية المناسبة للقاضي وأسرته.

وشددت اللائحة على التزامات القاضي المهنية، وفي مقدمتها صون استقلال القضاء وأداء القسم والإفصاح عن الأموال والممتلكات الخاصة قبل مباشرة المهمات، كما نظمت إجراءات الاستقالة ومواعيد تقديمها والبت فيها