استضاف مقرُّ رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، للعام الثاني على التوالي، فعالية الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للغة العربية»، تحت شعار: «اللغة العربية والتنوّع الثقافي: الاحتفاء بالحوار والتفاهم»، التي ينظّمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ورابطة العالم الإسلامي، بحضور الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، ومشاركة نخبة من كبار المختصين والمهتمين بالشأنين اللغوي والثقافي في العالم.

وتناول الأمين العام، الدكتور محمد العيسى، في كلمته، مركزية اللغة في تشكيل الهوية عموماً، ومكانتها في الهوية الإسلامية على وجه الخصوص، مؤكداً أهمية اعتزاز أبناء اللغة العربية بلغتهم، وإبراز حضورها من خلال التحدث بها في الملتقيات والمحافل العالمية، داخل أوطانهم وخارجها.

واستعرض جانباً من جهود رابطة العالم الإسلامي في الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه تعليم اللغة العربية ونشرها حول العالم، مشيراً إلى أن الرابطة تسير في هذا المسار على خُطى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وفي إطار سعيهما المشترك لخدمة لغة القرآن الكريم.

ونوّه بالدور الكبير الذي يضطلع به المجمع في هذا المجال، مثمّناً عناية القيادة الرشيدة وما تقدمه من دعم سخي لكل ما من شأنه خدمة لغة العرب، التي نزل بها القرآن الكريم.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجمع، أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يمثّل مرجعية عالمية في خدمة اللغة العربية، وامتداداً لنهج أصيل ورعاية متواصلة تشهد لها العقود، مشيراً إلى اقتران هوية هذه البلاد، منذ تأسيسها، باللغة العربية، وتتابع جهود قيادتها في تمكينها ودعمها.

وأوضح أن المجمع يواصل مبادراته ومشاريعه بما يعزّز قدرته على أداء رسالته في خدمة اللغة العربية محلياً وعالمياً، ومنها اعتماد «السياسة الوطنية للغة العربية»، ضمن خطوات مؤسسية تؤكد رسوخ العناية باللغة العربية وتكامل الجهود الرامية إلى خدمتها.

وشهدت الفعالية برنامجاً علمياً وثقافياً اشتمل على جلستين؛ تناولت الأولى واقع اللغة العربية في «أماكن تشتاق إلى العربية»، فيما استعرضت الثانية إسهامات علماء وأعلام خدموا اللغة العربية في تلك الأماكن، وجهودهم في العناية بها، وأثرها في مجتمعاتهم، إلى جانب معرض مصاحب يعرّف بالمجمع وبرامجه، ويستعرض إصداراته العلمية والثقافية.