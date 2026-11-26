أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع قوات الأمن في محافظة الحسكة بالجمهورية العربية السورية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه.

كما جدّد التأكيد على تضامن الرابطة مع سوريا حكومةً وشعباً، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، متقدماً بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين والشعب السوري كافة، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.