رأس المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، الاجتماع الـ65 لمجلس الإدارة، بمقر الدارة في الرياض.

وتناول المجلس موضوعات متصلة بالتوجهات الإستراتيجية للدارة، وتعزيز مكانتها بوصفها مؤسسة علمية ومرجعية معرفية في خدمة التاريخ الوطني وإتاحة مصادره، والارتقاء بجودة الإنتاج العلمي، وتعميق حضور التاريخ السعودي في الأوساط الأكاديمية والبحثية محلياً ودولياً.

واستعرض الاجتماع ما تحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م ضمن إستراتيجية الدارة، التي تضم 14 مبادرة تشمل 272 مشروعاً. وأسهم تطوير منظومة الحفظ والأرشفة في إتاحة أكثر من 800 ألف مادة تاريخية، ورقمنة ما يزيد على 2.6 مليون لقطة.

وسجلت البوابة الإلكترونية للدارة ومجلتها 3.5 مليون مشاهدة للصفحات خلال الربع الثالث، بنمو نسبته 144% مقارنة بالربع الثاني.

واطّلع المجلس على مستجدات المرحلتين الرابعة والخامسة من برنامج «وثائق الدارة»، الذي أتاح منذ انطلاقه أكثر من 109 آلاف مادة تاريخية، تشمل الوثائق والصور الفوتوغرافية والمقابلات الشفوية والكتب والأرشيف الصحفي، بما يوسّع وصول الباحثين إلى المصادر الأصيلة للتاريخ الوطني.

وناقش المجلس تطوير مجلة الدارة والتحول من إصدار أربعة أعداد سنوياً إلى عددين، بما يعزز جودة البحوث وأصالتها ورصانة تحكيمها، ويرفع معايير قبولها ونشرها وفق أفضل الممارسات الدولية، ويهيئ المجلة للإدراج في قواعد البيانات العلمية العالمية.

كما بحث مشاريع التعاون والشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وتوصيات اللجان المنبثقة عنه، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي والحوكمة والاستدامة، ويرسّخ دور الدارة في صون الذاكرة الوطنية.