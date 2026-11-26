دشّن وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، محطة تحلية المياه الجوفية بمركز عفراء في محافظة بلقرن، بحضور المحافظ محمد بن عامر، والمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس محمد آل عطيف. وتعمل المحطة على معالجة المياه الجوفية وتحليتها وفق مراحل فنية متخصصة، بهدف توفير مياه صالحة للشرب لسكان مركز عفراء والقرى المجاورة، والإسهام في تعزيز كفاءة الخدمات المائية واستقرار الإمدادات في المحافظة. واطّلع وكيل الإمارة والحضور على مكونات المحطة ومراحل معالجة المياه، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن آلية التشغيل والتقنيات المستخدمة في عمليات التحلية، وأوضح المهندس آل عطيف أن المحطة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات المائية في محافظة بلقرن، وتسهم في رفع موثوقية الإمداد المائي وتلبية احتياجات السكان، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في محافظات المنطقة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.