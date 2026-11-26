أصدر النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف قراراً بتكليف مساعدين لرؤساء النيابات العامة في 12 منطقة بالمملكة، في إطار برنامج التحول المؤسسي للنيابة العامة، واستكمالاً لمسار التطوير القيادي والتنظيمي، وتعزيز تمكين الكفاءات النيابية.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود النيابة العامة لتحقيق مستهدفات برنامج التحول المؤسسي، الرامية إلى ترسيخ الحوكمة، وتعزيز التكامل في الأدوار والمسؤوليات القيادية، ورفع كفاءة الإشراف على الأعمال النيابية في المناطق، بما يسهم في جودة الأداء القضائي، وسلامة الإجراءات، والارتقاء بالمهنية النيابية.

وتجسّد هذه القرارات توجه النيابة العامة نحو بناء آلية مؤسسية تتسم بالكفاءة والفاعلية واستدامة الأداء، لتعزيز قدرتها على أداء رسالتها القضائية في حماية المجتمع، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ العدالة الجنائية.