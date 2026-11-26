صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان تعرّضت، اليوم (الخميس) 26 نوفمبر 2026م، لاعتداء بمقذوف جوي معادٍ، نتج عنه نشوب حريق تم التعامل معه، وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية بالمصفاة.

وأوضح المصدر أنه، وفقاً للمعلومات الأولية، قد نتج عن الاعتداء الآثم وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية، وعدة إصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأعرب المصدر عن خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفى، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأشار المصدر إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاعتداء، وأن العمل جارٍ على استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.