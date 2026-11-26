أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت باستخدام الطائرات المسيرة، واستهداف أحد المواقع الحيوية، مما أدى إلى سقوط شظايا أسفرت عن وفاة مواطنين إيطاليين وإصابة مواطن كويتي وآخر من الجنسية الباكستانية، فضلاً عن وقوع أضرار مادية، معبرة عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى حكومة الجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق وإلى أسرتي الضحيتين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وخرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026).

وعبرت الوزارة عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وتأكيد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

وجددت دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل لقراره رقم 2817، بما يكفل الوقف الفوري لاعتداءاتها وانتهاكاتها المتكررة لسيادة دول المنطقة وتدخلاتها في شؤونها الداخلية وتهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، ومساءلتها وإلزامها بجبر الضرر والتعويض وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1)، حفاظاً على أرواح المدنيين وصوناً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.