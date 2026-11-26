شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برئاسة محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد، في أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم (الخميس)، بحضور المعنيين بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.

وأكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في كلمة المملكة التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس، أن المملكة أدركت منذ وقت مبكر أهمية تعظيم الجهود الدولية وتوحيدها في تعزيز استقرار الفضاء السيبراني؛ انطلاقاً من إيمانها بدور الأمن السيبراني الأصيل كمقومٍ أساسي لصناعة البناء وتعزيز مسيرة التنمية؛ مضيفاً أن المملكة ستواصل هذا النهج التعاوني، والعمل مع كافة الشركاء في هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى تحقيق الغايات الأصيلة في صناعة رخاء الإنسان ورفاه المجتمعات.

واتخذ المجلس عدداً من القرارات منها: الموافقة على البرنامج العربي لتنمية القدرات البشرية في الأمن السيبراني، والبرنامج العربي لرفع الوعي بالأمن السيبراني، ودليل إعداد الإستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، وبحث خريطة طريق عربية لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، كما ناقش المجلس مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.

يُذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.