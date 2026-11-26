بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق منطقة الوراق بمحافظة الجيزة. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ اندلاع حريق في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق منطقة الوراق بمحافظة الجيزة. وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ اندلاع حريق في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، إنه سميع مجيب».