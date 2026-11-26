أوضحت الأحوال المدنية اشتراطات الصورة الشخصية المطلوبة لتحديث الهوية الوطنية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة لضمان قبول الصور، وذلك وفق ما نشرته في منشورين توضيحيين للرجال والنساء.

اشتراطات الصورة الشخصية للرجال

تضمنت الاشتراطات ضرورة ارتداء الغترة أو الشماغ، وتجنب تصوير الوجه بشكل مائل أو تغطية الملامح الأساسية للوجه، مع النظر مباشرة إلى الكاميرا.

كما شملت تجنب إغلاق العينين أثناء التقاط الصورة، واحمرار العينين بسبب انعكاس الإضاءة، والإضاءة القوية، ووجود الظل في الصورة، إضافة إلى تجنب ارتداء النظارات أو العدسات الملونة.

اشتراطات الصورة الشخصية للنساء

وشملت الاشتراطات الخاصة بالنساء ضرورة تجنب ظهور الشعر وتغطية الوجه، مع الحرص على تصوير الوجه بشكل مستقيم والنظر مباشرة إلى الكاميرا.

كما تضمنت تجنب احمرار العينين بسبب الانعكاس، وإغلاق العينين أثناء التصوير، وفتح الفم وإظهار الأسنان، وتغطية الجبهة، إلى جانب تجنب العدسات الملونة ومساحيق التجميل، والإضاءة القوية، ووجود الظل في الصورة.

تعليمات ما بعد التقاط الصورة

أوضحت الأحوال المدنية أنه بعد التقاط الصورة عبر منصة «أبشر» وتأكيد الطلب، يلزم الانتقال إلى تطبيق «نفاذ» لالتقاط صورة أخرى والتحقق من السمات الحيوية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مع ضرورة أن تكون الخلفية بيضاء والالتزام بجميع اشتراطات الصورة الموضحة.