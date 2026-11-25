انتخبت المملكة العربية السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال الاجتماع الثاني للمجلس، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء والمدير العام للمركز.

ومثل المملكة في الاجتماع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها تولّي المركز مهام تنسيق شبكة منظمة التعاون الإسلامي للسلامة والصحة المهنية وإدارتها، والقرار المتعلق بحصول المركز على صفة مراقب لدى الأمم المتحدة.

وأكد نائب الوزير للعمل في كلمته، أهمية تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها ورفع جاهزيتها لسوق العمل، مستعرضاً جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحفظ الحقوق التعاقدية وترسيخ الالتزام بالأنظمة، مشيراً إلى التحول النوعي الذي شهدته منظومة السلامة والصحة المهنية في المملكة، وما صاحبه من ارتفاع في مستويات الامتثال.

يذكر أن المركز يعد كياناً متخصصاً تابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي ويُعنى بمهام تنفيذ قرارات المنظمة وبرامجها في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.