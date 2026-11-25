2.69 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص، و406 آلاف جرى توظيفهم بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، و6.5% معدل البطالة بين السعوديين، و25.84 مليار ريال مساهمات القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، مؤشرات كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، بالتزامن مع صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2027.

وأظهرت المؤشرات ارتفاع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 33.7%، فيما تجاوز عدد المواطنين والمواطنات الذين أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في توظيفهم 406 آلاف حتى نهاية أغسطس 2026.

3 مليارات ريال للتمكين الاقتصادي

وفي جانب التمويل والتمكين الاقتصادي، قدم بنك التنمية الاجتماعية حلولاً تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 63 ألف مواطن ومنشأة، بينهم 1,700 سيدة حصلن على تمويل بقيمة 400 مليون ريال لتأسيس مشاريعهن الخاصة.

وسجلت أنماط العمل الحديثة توسعاً في أعداد المستفيدين، إذ تجاوز عدد العاملين النشطين في العمل الحر 119 ألفاً، فيما بلغ عدد العاملين بنمط العمل المرن 11,214 عاملاً، والعمل عن بُعد 87,154 عاملاً، حتى الربع الثالث من عام 2026.

تمكين 78 ألف مستفيد من الضمان

وفي قطاع التنمية الاجتماعية، بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين جرى تمكينهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 78,150 مستفيداً، عبر برامج إدارة الحالة وتطوير المهارات والقدرات وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأطلقت الوزارة عيادات التمكين في سبع مناطق، شملت الرياض والشرقية ومكة المكرمة وعسير ونجران وجازان والمدينة المنورة، إذ تجاوز عدد المستفيدين الذين خضعوا لدراسة الحالة والتقييم 91 ألفاً، فيما جرى تمكين أكثر من 30 ألف مستفيد، وتقديم نحو 105 آلاف تدخل تنموي، وإبرام أكثر من 100 شراكة مع منظمات القطاع غير الربحي.

11,694 فرصة وظيفية

ونفذت الوزارة 10 ملتقيات لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، من أصل 12 ملتقى مستهدفاً، بحضور 33,846 مشاركاً، ومشاركة 360 جهة، أسهمت في توفير 11,694 فرصة وظيفية، فيما استفاد 7,183 مستفيداً من الدورات التدريبية وورش العمل.

وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الوزارة المنصة القطاعية للتنمية الاجتماعية، بهدف توحيد الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد والجمعيات والقطاع الخاص وربطها عبر بوابة موحدة.

25.84 مليار ريال للمسؤولية الاجتماعية

وتجاوزت مؤشرات المسؤولية الاجتماعية مستهدفاتها، إذ بلغت مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.18%، مقابل مستهدف قدره 4.15%، فيما بلغت قيمة مساهماته في المسؤولية الاجتماعية 25.84 مليار ريال. وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج للمسؤولية الاجتماعية إلى 71.67%، متجاوزة المستهدف البالغ 67% بفارق 4.67 نقطة مئوية.