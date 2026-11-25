للعام الثالث على التوالي، يشارك المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) في ملتقى ميزانية السعودية الذي تنظمه وزارة المالية، مقدماً في كل نسخة مجالاً مختلفاً من الفنون التقليدية السعودية، فبعد فن السدو في ملتقى ميزانية 2025، وفن البشت السعودي في ملتقى ميزانية 2026، تحضر الأبواب النجدية في ملتقى ميزانية 2027، المقام في 25 نوفمبر 2026م، من خلال تصميم مقاعد مسرح الملتقى وتنفيذها مستلهمةً من نقوش الأبواب النجدية والبناء بالطين.

ويقدّم (وِرث) هذا التنوع في الفنون التقليدية من خلال تعدد برامجه، إذ تجمع مقاعد الملتقى ثلاثة مسارات تعليمية وأكاديمية، يتولى طلاب الدفعة الثانية من برنامج تلمذة فنون النجارة والأبواب النجدية في القصيم تنفيذ المقاعد، وتشارك طالبات دورات التطريز في تنفيذ الخداديات، فيما تسهم طالبات ماجستير تصميم الأثاث التقليدي في تطوير التصميم.

وتحمل المقاعد نقوش الأبواب النجدية وزخارفها في تصميم معاصر، يوازن بين الجماليات التقليدية والوظيفة العملية، ويعكس الهوية الثقافية السعودية.

وتجسد هذه المشاركة دور (وِرث) في ربط التعليم والتدريب بالممارسة الفعلية، وتمكين الطلاب والطالبات من توظيف مهاراتهم في أعمال تُستخدم في المناسبات الوطنية، بما يسهم في تطوير قدراتهم الفنية والمهنية، وتوسيع مجالات حضور الفنون السعودية التقليدية في التصميم والإنتاج.

ومنذ عام 2021م، بدأ المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) رحلته ليكون صرحاً ثقافياً نوعياً لتأهيل الكوادر الوطنية الشغوفة بتعلم وممارسة الفنون التقليدية، وفق إستراتيجية متينة تقوم دعائمها على تمكين ودعم وتطوير قطاع الحِرف والفنون؛ لاستدامة الإرث الثقافي الوطني والحفاظ عليه.