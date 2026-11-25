تبذل السعودية جهوداً كبيرة لتنويع مصادر دفاعاتها الجوية، خصوصاً لاعتراض الصواريخ البالستية، والتطوافية، والصواريخ المُجنّحة، والمسيّرات بشتى أصنافها. وفيما تعول الرياض على تحالفها العتيق وشراكتها الوطيدة مع الولايات المتحدة لتزويدها بمزيد من أنظمة «باتريوت وثاد» لاعتراض الصواريخ والمسيرات؛ فإنها تسعى، بحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إلى تعزيز شراكاتها الأخرى لزيادة ترسانتها من مضادات الصواريخ والمسيرات.



وكشفت الصحيفة الأمريكية أن شركة اس آر تو السعودية للأنظمة الدفاعية وشريكتها فيكتور الأمريكية تقومان حالياً ببناء مصنع لتصنيع مسيّرة «سكاي واسب»، وهي مسيرة تعمل بمحرك نفّاث كانت شركة فيكتور كشفت النقاب عنها خلال الشهر الجاري، وقالت إنها ستستخدم في السعودية وتُصدّر للخارج.



وحسب الصحيفة، فإن «اس آر تو» ستصنع نموذجاً أصغر يسمى «ييلوجاكيت»، لتزويد الجيش السعودي بها بأسرع ما يمكن. ونقلت عن أحد مؤسسي الشركة لوسين زيغلر قوله: إن الفكرة وراء الشركة ليس أن تكون أول من يبادر لتبني التكنولوجيا الدفاعية؛ بل إنتاج أنظمة متحقق من جدواها في المملكة، وتصنيعها بمواصفات رفيعة.