برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تنظم واحة الملك سلمان للعلوم، بشراكة إستراتيجية مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، مهرجان العلوم والتقنية تحت عنوان «الذكاء الطبيعي يقود الذكاء الاصطناعي»، بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026م، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2026م، باستضافة مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بمحافظة الخبر.

ويأتي المهرجان ضمن المبادرة الوطنية لاكتشاف الشغف وإطلاق القدرات في العلوم والتقنية، التي تنفذها الواحة بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، لتعزيز الثقافة العلمية وتنمية القدرات البشرية، والإسهام في إعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُقام المهرجان بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، إلى جانب شراكة دولية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرعاية شركة أكاديمية التعلم ومدارس أكاديمية التعلم الأهلية وشركة تطوير التعليم القابضة.

ويهدف المهرجان إلى تنمية شغف الطلاب والشباب بالعلوم والابتكار، وتعزيز وعي المجتمع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المسؤولة، وإبراز دور القدرات البشرية في تطوير التقنيات وتوجيهها لخدمة الإنسان، من خلال تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والممارسة، وتدعم مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات.

ويستهدف المهرجان استقبال أكثر من 30 ألف زائر من طلاب المدارس والجامعات والمعلمين والأسر وعموم المهتمين، من خلال برامج ومحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في اكتشاف الاهتمامات العلمية، وتوسيع فرص التعلم، وتعزيز مشاركة الأسرة في تنمية قدرات أبنائها وتوجيههم نحو المسارات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن واحة الملك سلمان للعلوم مركز علمي غير ربحي، وأحد مشاريع مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وقد أُنشئت بشراكة إستراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، وتعمل من خلال مبادراتها وبرامجها على نشر الثقافة العلمية، وتبسيط العلوم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف الشغف وتنمية القدرات في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.