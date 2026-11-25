ترأست المملكة العربية السعودية ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الأرابوساي» الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع (الحادي والسبعين) للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي انطلقت أعماله اليوم، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالجمهورية التونسية، بحضور ومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمجلس في عددٍ من الدول العربية.

واستهلّ الدكتور العنقري الاجتماع بكلمةٍ أكد فيها أهمية هذا الاجتماع في مواصلة جهود المجلس التنفيذي للمنظمة الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وتنسيق الجهود بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية؛ بما يُتيح تبادل المعلومات والخبرات والتجارب المهنية والرقابية، ويُسهم في تطوير أعمال المنظمة والارتقاء بأدائها.

عقب ذلك، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، شملت التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة بشأن أبرز منجزات المنظمة ومستجدات أعمالها، إلى جانب تقارير اللجان الرئيسة والفرعية بالمنظمة، ومنها لجنة تنمية القدرات، التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتطوير، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

واطّلع الأعضاء على تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي».

يُذكر أن المملكة، ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة، تتولى رئاسة منظمة «الأرابوساي» منذ عام 2023م، بوصفها أول دولة تتولى رئاسة المنظمة لفترتين متتاليتين؛ بما يعكس دورها في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز حضورها، والإسهام في تحقيق أهدافها الرامية إلى تنظيم التعاون وتطويره بين الأجهزة الأعضاء، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، ومع المنظمة الدولية «الإنتوساي» والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بمجالات الرقابة المالية العامة والمحاسبة.