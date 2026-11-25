أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال إدانة الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة، والتأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والسلام في السودان ولبنان وعموم المنطقة، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لدعم الاستقرار فيها.